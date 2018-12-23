تظاهر مئات اللبنانيين في وسط بيروت، اليوم الأحد 23 ديسمبر/كانون الأول، على غرار احتجاجات "السترات الصفراء" احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للواقع السياسي، في تحرك جاءت الدعوات إلى المشاركة فيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

نقلًا عن سبوتنيك