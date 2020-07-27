الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان
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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان

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العرب اليوم - الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان

عناصر من الجيش الإسرائيلي
رام الله - العرب اليوم

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان

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الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان الجيش الإسرائيلي يقول إنه أحبط محاولة مجموعة مسلحة التسلل عبر الحدود مع لبنان



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