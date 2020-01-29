صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي
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صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي

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العرب اليوم - صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي

الرئيس العراقي برهم صال
بغداد - العرب اليوم

أفادت مصادر إعلامية في العراق بأن مصدرا في مكتب الرئيس العراقي أعلن اليوم الأربعاء، عن إعطاء الرئيس برهم صالح مهلة للكتل السياسية حتى يوم السبت المقبل للاتفاق على بديل لعادل عبد المهدي، وقال المصدر إن "الرئيس العراقي برهم صالح، أبلغ الكتل السياسية بضرورة إنهاء ملف تسمية مرشح متفق عليه ليكون بديلا لعبد المهدي في رئاسة الحكومة الانتقالية في العراق".

وأضاف أن "الرئيس العراقي قال للكتل السياسية أيضا، إن المرشح يجب أن يكون مقبولا من قبل المحتجين وأن لا يكون جدليا".

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صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي صالح يمهل الكتل السياسية حتى يوم السبت للاتفاق على بديل عبد المهدي



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