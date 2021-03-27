رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة
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رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة

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العرب اليوم - رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة

هيئة قناة السويس
القاهرة ـ العرب اليوم

رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة

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رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة رئيس هيئة قناة السويس يصرح نقدم كل الخدمات اللوجستية للسفن العالقة بسبب السفينة الجانحة



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