قتيل وعشرات المصابين بحادث حافلة سياحية في تركيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 46 آخرون بجروح بعد أن انحرفت حافلة سياحية عن الطريق في منطقة غابات بولاية بورصة في شمال تركيا، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية. وذكرت تقارير أنه يجري تحقيق في سبب الحادث، بينما تم نقل المصابين إلى مستشفيات محلية.