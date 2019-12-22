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الثني: المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا

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العرب اليوم - الثني: المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا

رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثنّي
طرابلس ـ العرب اليوم

الثني: المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا

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الثني المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا الثني المذكرة الموقعة بين أردوغان والسراج هي وثيقة لبيع ليبيا



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