اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة
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اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

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العرب اليوم - اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة

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طرابلس - العرب اليوم

 تسببت اشتباكات مسلحة بين ميليشيات في العاصمة الليبية طرابلس في وقف الرحلات الجوية في مطار معيتيقة وتحوبلها إلى مطار مصراتة.  وطلب القائد الأعلى للجيش من الأطراف وقف إطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.  كما أعلن المجلس الرئاسي رفضه للاشتباكات العسكرية الدائرة ليل الخميس على الجمعة داخل مدينة طرابلس، والتي تسببت في إرهاب المواطنين في بيوتهم، مطالبا على وجه السرعة من جميع اطراف الصراع وقف اطلاق النار والعودة إلى مقراتهم فورا.  كما طلب في بيان له صدر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة النائب العام والمدعي العام العسكري، كل في اختصاصه، فتح تحقيق شامل في أسباب الاشتباكات.

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اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة اشتباكات في العاصمة الليبية وتحويل الرحلات من مطار معيتيقة إلى مصراتة



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