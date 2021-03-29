سفينة إيفر غيفن تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 15 عقدة بحرية
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سفينة "إيفر غيفن" تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية

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العرب اليوم - سفينة "إيفر غيفن" تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية

سفينة "إيفر غيفن"
القاهرة ـ العرب اليوم

مصادرتوضح أن سفينة "إيفر غيفن" تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 1.5 عقدة بحرية

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سفينة إيفر غيفن تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 15 عقدة بحرية سفينة إيفر غيفن تسير باتجاه منطقة البحيرات بسرعة 15 عقدة بحرية



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