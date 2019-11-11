الكرملين يوكد أن بوتين سيتصل بميركل الأثنين لبحث قضايا أوكرانيا وسوريا وليبيا

أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين سيجري في وقت لاحق من اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لبحث مجموعة من القضايا، من بينها أوكرانيا وسوريا وليبيا.