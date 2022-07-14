مصرع وإصابة 37 شخصا فى هجوم صاروخى على مدينة فينيتسا الأوكرانية

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية فى أوكرانيا مصرع 12 شخصا، بينهم طفل صغير، وإصابة 25 آخرين فى ضربة صاروخية شنها الجيش الروسى على مدينة فينيتسا بوسط البلاد.