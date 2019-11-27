نفى الكرملين، الأربعاء، اتهامات أميركية تفيد بقيام موسكو بنشر وحدات عسكرية من شركات خاصة في ليبيا.

ووصف الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، هذه المعطيات بأنها لا أساس لها.

وكانت تقارير زعمت أخيرا وجود ما سمته بـ"مرتزقة روس" من شركات عسكرية خاصة في بعض المناطق الليبية.

واتهمت الخارجية الأميركية موسكو باستغلال النزاع في ليبيا لمحاولة توسيع حضورها في هذا الملف والسعي إلى زعزعة الأوضاع أكثر، في البلد الغارق في الفوضى منذ 2011.

لكن موسكو نفت في وقت سابق معلومات حول وجود عسكريين روس في ليبيا.

وجاء تأكيد الكرملين اليوم ليكون أول تعليق رسمي من الرئاسة الروسية بشأن ما يتردد عن وجود الشركات العسكرية الخاصة الروسية وتوسع نشاطها في ليبيا أخيرا.

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