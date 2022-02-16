وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو يُعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، إصابته بفيروس كورونا. وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه أجرى اختبار الكشف عن كورونا، وظهرت النتيجة إيجابية وأضاف: "الحمد لله، أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل.. أسأل الله أن يمنّ بالشفاء على جميع المرضى".