وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس
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وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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العرب اليوم - وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

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القدس المحتلة - العرب اليوم

 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطن (45 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي وأُصيب المواطن بالرصاص الحي في الصدر أمس الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيتا، ونقل على إثرها إلى المستشفى في نابلس، حيث وصفت إصابته بالحرجة وذكرت مصادر أن المتوفي أب لثلاثة أطفال.

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وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس



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