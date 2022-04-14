وفاة فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الجيش الإسرائيلي في نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، وفاة مواطن (45 عاما) من بلدة بيتا جنوب نابلس متأثرا بإصابته برصاص قوات الجيش الإسرائيلي وأُصيب المواطن بالرصاص الحي في الصدر أمس الأربعاء خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة بيتا، ونقل على إثرها إلى المستشفى في نابلس، حيث وصفت إصابته بالحرجة وذكرت مصادر أن المتوفي أب لثلاثة أطفال.