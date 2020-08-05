قيس سعيد يأمر بإرسال مساعدات طبية إلى لبنان ونقل 100 جريح من بيروت إلى تونس للعلاج

وجه الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الأربعاء، بإرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الطبية إلى لبنان ونقل 100 جريح من بيروت إلى تونس لتلقي العلاج.وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن سعيد أذن بأن يتم إرسال طائرتين عسكريتين محملتين بالمساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية لدعم الشعب اللبناني، إضافة إلى استقدام مائة جريح "ستتكفل تونس برعايتهم"، مجددا تضامن تونس مع الشعب اللبناني الشقيق إثر الانفجار الذي هز بيروت أمس الثلاثاء.