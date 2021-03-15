الكويت تقر عودة الطلبة إلى المدارس في سبتمبر

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، أن شهر سبتمبر (أيلول) المقبل سيكون موعداً لعودة الطلبة إلى المدارس بمراحلها المختلفة. وأضاف، أن «تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر المقبل».

ودعا الوزير الصباح، الجميع إلى ضرورة أخذ اللقاح؛ حفاظاً على صحة وسلامة الأرواح، موضحاً أنه تم حتى الآن تم تطعيم 400 ألف، إضافة إلى أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم، بينما ما يقارب ربع كبار السن الأجانب طُعّموا، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل.

وتابع وزير الصحة: مستمرون في عملية التطعيم، ومع حلول عيد الفطر نكون قد طعّمنا مليون شخص، ومع زيادة الوعي والإقبال من قبل الناس إلى شهر سبتمبر المقبل سنصل إلى مليوني شخص مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي.

وقال: سيتم تطعيم ما يقارب 120 ألفاً من بين معلم وإداري في التربية مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك في شهر أبريل (نيسان) المقبل. وذكر أن التطعيم فعال جداً في تقليل الوفيات وبشكل ملحوظ، مستغرباً تخوّف البعض منه، خاصة أنه وصل عدد المطعّمين في العالم إلى 400 مليون؛ لذلك انخفضت أعداد الإصابات والوفيات في أميركا وبريطانيا والكثير من دول العالم بسبب تلقي التطعيم.

وقال وزير الصحة الكويتي: في الخطة المقبلة، وما بعد شهر رمضان المقبل، سيتم منع أي شخص من دخول السينما ما لم يكن قد أخذ اللقاح، وكذلك سيتم إغلاق أي محل لم يتم تطعيم العاملين فيه. وأضاف: نحتاج إلى دعم من المجتمع في زيادة الوعي من أجل التطعيم، ونأسف لضعف الإقبال على التطعيم، خاصة في محافظتي الجهراء والأحمدي.