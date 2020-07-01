روسيا تسجل 6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 6556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و 216 حالة وفاة وأوضحت وزارة الصحة الروسية في بيان لها، أن الحصيلة الاجمالية ارتفعت إلى 9536 حالة وفاة، و654405 إصابات بالفيروس، بينما بلغت حالات التعافي 10281 لتصل إلى 422931 حالة حتى الآن.