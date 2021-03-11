مقتل شرطي عراقي وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، مقتل شرطي وجرح آخر بانفجار عبوة ناسفة جنوبي البلاد.

وذكرت الخلية في بيان صحفي، أن "شرطيا استشهد وأصيب آخر من مفرزة تابعة لشرطة محافظة الديوانية خلال مسح طريق في المحافظة".

وأضافت، أن "العبوة انفجرت على الخط الدولي السريع بمحافظة الديوانية، وأدت إلى مقتل شرطي وجرح آخر".