إصابة 324 طبيباً عراقياً بفيروس كورونا ووفاة اثنين منذ تفشي الوباء

بلغ عدد الأطباء المصابين بفيروس "كورونا" منذ تفشي الوباء في العراق حتى اليوم 324 طبيبا, فضلا عن وفاة طبيبين اثنين .

وأعلنت نقابة الأطباء في العراق اليوم أن هذه الحصيلة شملت جميع محافظات العراق باستثناء محافظات إقليم كردستان ، منوهة بأن غالبية إصابات الأطباء سُجلت في العاصمة بغداد، تلتها محافظتا البصرة وكربلاء، موضحة أن من بين المصابين 124 طبيبة, بنسبة 38.8 % من مجموع الإصابات.