حريق جديد داخل كنيسة الأنباء بيشوي في المنيا في مصر

أعلن محافظ المنيا في مصر أسامة القاضي، وقوع حريق في كنيسة الأنباء بيشوي في المنيا الجديدة، كاشفا عن الأسباب وأوضح القاضي أنه توجه إلى موقع الحريق حيث تمت السيطرة على حريق محدود ناجم عن ماس كهربائي بالدور الأرضي بكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة وتمكنت الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بالأرواح انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وقوة أمنية يترأسها مساعد مدير أمن المنيا ودفعت الإسعاف سياراتها، وتم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية.