كولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة بفيروس كورونا
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كولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - كولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
بوغوتا - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة الكولومبية، الأحد، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 15574 بعد تسجيل 635 حالة إصابة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية.

وسجلت معظم حالات الإصابة الجديدة ببوغوتا (239) تليها مدينة بارانكيا (106) وأتلانتيكو (80) وجهات فايي ديل كاوكا (75) وأنتيوكيا (16) وكونديناماركا (13).

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 574 بعد إحصاء 12 وفاة جديدة.

وأضافت أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء بلغ 3751 شخصا بعد تسجيل 164 حالة تعاف إضافية.

وفي مسعى لوقف انتشار فيروس كورونا أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، الأسبوع الماضي، تمديد الحجر الإجباري إلى غاية 25 مايو الجاري.

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كولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة بفيروس كورونا كولومبيا تتخطى عتبة 15 ألف إصابة بفيروس كورونا



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