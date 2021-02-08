رئيس الحكومة التونسية يهنئ نظيره الليبي بانتخابه رئيسا للحكومة

هنأ رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، هاتفيا رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد دبيبة، لانتخابه رئيسا للحكومة الليبية عقب فرز نتائج التصويت بملتقى الحوار الليبي المنعقد في جنيف مؤخرا، متمنيا له النجاح في مهامه. وأكد المشيشي -في بيان- متانة العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربا عن أمله في أن تتطور هذه العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل. من جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية رغبة بلاده في تكثيف علاقات التعاون والتبادل التجاري مع تونس، منوها بوقوف تونس حكومة وشعبا مع الشعب الليبي، مشددا في ذات السياق على أن التونسيين لهم مكانة خاصة لدى جيرانهم الليبيين.