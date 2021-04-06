سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة

أعلنت الشرطة في ولاية ماريلاند الأمريكية عن سقوط عدد من الضحايا في إطلاق نار وقع في مدينة فريدريك، مشيرة إلى إصابة المشتبه به في إطلاق النار وقال مكتب شريف مقاطعة فريدريك في تغريدة عبر "تويتر" إن عناصره استجابت لحادث إطلاق نار أدى إلى سقوط ضحيتين بالإضافة إلى إصابة المشتبه به"، كما طلبت من الأفراد تجنب منطقة Progress Drive و Opposumtown Pike.

المصدر: RT