الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز
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الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

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العرب اليوم - الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

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الرياض ـ العرب اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز



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