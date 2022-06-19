الديوان الملكي السعودي يُعلن وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود.وقال الديوان الملكي السعودي في بيان له، مساء اليوم الأحد: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود".وتابع البيان: "وسيصلى عليه يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة".وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".