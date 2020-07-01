أوكرانيا تسجل 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت أوكرانيا 664 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 44 ألفًا و998 حالة مؤكدة وأوضحت وزارة الصحة في أوكرانيا في بيان لها، أنها سجّلت 14 حالة وفاة بالفيروس ليصل إجمالي الوفيات إلى ألف و173 حالة، بينما تشافى 433 حالة، مما يرفع إجمالي المتعافين إلى 19 ألفًا و 548 حالة.