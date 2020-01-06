أردوغان يؤكد أن تركيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المشهد المعقد والمتغير الناجم عن تنافس القوى في منطقتنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أنقرة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء المشهد المعقد والمتغير الناجم عن تنافس القوى الإقليمية والعالمية في منطقتنا.