الكرملين يعلن أن بوتين أطلع ماكرون وشولتس على حقيقة الوضع الإنساني في مناطق إجراء العملية الروسية بأوكرانيا

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا حيث تجري موسكو عملية عسكرية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس.