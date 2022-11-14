أحبطت القوى الأمنية السورية والمجموعات المحلية، هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة حاول سائقها الوصول إلى أحد المواقع في حي "طريق السد" المحاذي للحدود السورية الأردنية بجنوب درعا وقال نشطاء إن "عناصر إرهابية من داعش استخدموا سيارة مفخخة أثناء الاشتباكات مع عناصر المجموعات المحلية في حي طريق السد بمدينة درعا".