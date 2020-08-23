سبب الانفجار الذي سُمِع بين بلدتي برجا وبعاصير في لبنان قنبلة يدوية قديمة انفجرت بسبب اشتعال حريق بالقرب من جبانة بعاصير الجديدة من دون وقوع أي خسائر