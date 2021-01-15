الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات
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الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

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العرب اليوم - الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

الاتحاد الأوروبي
لندن _ العرب اليوم

الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات الاتحاد الأوروبي يدرج وزير خارجية النظام السوري على قائمة العقوبات



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