الهند تسجل 18653 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 18653 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و507 حالات وفاة وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان لها، إن الحصيلة الإجمالية ارتفعت إلى 17400 حالة وفاة، بينما بلغ عدد المصابين الإجمالي 566840 إصابة حتى الأن.