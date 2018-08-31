رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري يلتقي رئيس مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

التقى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري في بيروت اليوم المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي .

وجرى خلال اللقاء بحث موضوع اللاجئين السوريين وسبل تأمين عودة آمنة لهم إلى بلدهم بالإضافة إلى التعاون بين لبنان والمفوضية .