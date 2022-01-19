بوتين يعلن دعم روسيا وإيران لعب دورا حاسما في احتواء سوريا التهديدات الإرهابية في أراضيها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أثناء اجتماع مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، أن دعم موسكو وطهران أصبح عاملا حاسما ساعد سوريا في تجاوز التهديدات الإرهابية في أراضيها وعرض بوتين في مستهل الاجتماع على رئيسي مناقشة تطورات الوضع في أفغانستان وحول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.