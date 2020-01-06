سيناتور روسي يوجه مجلس الأمن للنظر في تصريح ترامب عن العراق وإيران

قال السيناتور الروسي فرانز كلينتسيفيتش، إن على مجلس الأمن الدولي، أن ينظر في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن العراق، وحول شن هجوم على مواقع ثقافية إيرانية، وأضاف كلينتسيفيتش، عضو لجنة الدفاع والأمن بمجلس الاتحاد الروسي: "في الواقع، لم يأت الرئيس ترامب بشيء جديد. لقد دفع بالسياسة الأمريكية إلى ذروتها المنطقية، وأزال عنها كل ما كان يزخرفها".

ووفقا للبرلماني الروسي، فإن إحجام الولايات المتحدة عن مغادرة العراق هو "استمرار للاحتلال الأمريكي، ومحاولة عن طريق الابتزاز والتهديد لإبقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الأمريكي"، وقال: "أعتقد أن هذه المسألة من اختصاص مجلس الأمن الدولي، كما هو الحال بالنسبة لتصريح ترامب حول احتمال توجيه ضربات ضد التراث الثقافي الإيراني"، وخلص كلينتسيفيتش إلى أنه "يتعين على المجتمع العالمي، أن يوقف الولايات المتحدة، التي أصبحت تصرفاتها غير خاضعة للتكهن".