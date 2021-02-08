المبعوث الأممي لليمن يؤكد الاطلاع على وجهة نظر طهران لحل الأزمة اليمنية بالغ الأهمية

رأى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، أن "الاطلاع على وجهة نظر طهران لحل الأزمة اليمنية وإحلال السلام والاستقرار، يتمتع بأهمية بالغة".

ظريف يبحث مع المبعوث الأممي إلى اليمن الأزمة اليمنية

وأشار غريفيث إلى أن "حل الأزمة اليمنية يمر عبر وقف إطلاق النار، وبدء حوار سياسي، وإرسال المساعدات الإنسانية".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، للمبعوث الأممي لليمن، أن "الحل في اليمن يمكن عبر الوسائل السياسية وليس فرض الحرب"، مؤكدا أن "طهران مستعدة لدعم أي دور فاعل للأمم المتحدة لحل الأزمة في اليمن".

وجاء ذلك ضمن مباحثات أجراها كل من ظريف وغريفيث، خلال زيارة الأخير لطهران، لإجراء مشاورات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الوضع في اليمن.