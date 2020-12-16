السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية
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السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية

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العرب اليوم - السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
القاهرة_ العرب اليوم

السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية

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المصدر :

Sky News Arabia | سكاي نيوز عربية

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السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية السيسي يعلن توافق مصري إماراتي على مواصلة التصدي المشترك للتهديدات لأمن واستقرار المنطقة من قبل تدخلات خارجية



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