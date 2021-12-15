الخارجية الروسية تصرح دول الناتو تكثف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا والوضع مثير للقلق

حملت الخارجية الروسية دول حلف الناتو المسؤولية عن صب الزيت على نار النزاع في جنوب شرقي أوكرانيا منخلال تكثيف صادرات الأسلحة إلى حكومة كييف، مؤكدة أن الوضع الحالي مثير للقلق.