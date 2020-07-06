رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا
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رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا

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العرب اليوم - رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا

مرضي فيروس كورونا - صورة أرشيفية
لشبونة - العرب اليوم

    رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا

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رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا رئيس وزراء البرتغال يحث الدول الأوروبية على عدم إضاعة وقتها في مكافحة فيروس كورونا



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