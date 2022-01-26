جلسة مباحثات رباعية تضم نائب رئيس دولة الإمارات وولي عهد أبوظبي وملك البحرين والرئيس المصري

شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في جلسة مباحثات رباعية مع ‎الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.