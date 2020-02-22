إيران تحتجز سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان وتعتقل 13 بحارا كانوا على متنها

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أجنبيا كانوا على متنها، ووجهت السلطات تهمة تهريب الوقود لطاقم السفينة.