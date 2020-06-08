قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة فلسطينيين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين ، من بلدتي الخضر وبيت فجار، جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كلًا من : الأسير المحرر نصر الله إبراهيم صبيح ومحمود احمد صلاح ، من بلدة الخضر، ومحمد حسين ديرية ، من بلدة بيت فجار، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.