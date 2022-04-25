جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن إحباط محاولة تهريب 24 مسدساً عبر الحدود الأردنية واعتقال تاجر فلسطيني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اعتقال فلسطيني (29 عاما) "يشتبه في قيامه بتهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية" وأوضحت قوات الأمن أنه "تم العثور على 24 مسدسا، يساوي أكثر من مليون دولار، في حقيبة الشخص المشتبه به" وأشارت الشرطة الإسرائيلية، إلى أن "ضباط الجيش نصبوا له كمينا في منطقة غير مأهولة بالقرب من المستوطنة بعد أن عبر المشتبه به الحدود" هذا وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن "كاميرات المراقبة رصدت اقتراب المشتبه به من الحدود الأردنية ليلا"، في حين لفت مسؤلون إسرائيليون للإعلام العبري إلى أن "الأسلحة المهربة من الأردن، من المحتمل أن تكون قد بيعت إلى عرب إسرائيليين لأغراض إجرامية ومتطرفة".