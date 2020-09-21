لحظة انفجار في الهند أثناء الاحتفالات بعيد ميلاد رئيس الوزراء

أصيب أكثر من ثلاثين عضوا في حزب "بهاراتيا جاناتا" الهندية جراء انفجار بالونات مع الهيليوم خلال الاحتفالات بعيد ميلاد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بمدينة تشيناي جنوب البلاد 17 سبتمبر.