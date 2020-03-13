الإطاحة بقيادي داعشي وعدد من مرافقيه في سيناء

تمكنت قوات الجيش المصري من الإطاحة بأحد أخطر زعماء تنظيم داعش الإرهابي في سيناء.

وأوضحت أن القيادي، وهو يدعي فارس الأنصاري، تولي زعامة عناصر التنظيم في رفح، حيث نفذ عدة هجمات إرهابية.

وأضافت أن المداهمة لمقر زعيم التنظيم أسفرت عن مقتله، مع عدد آخرين من مرافقيه.