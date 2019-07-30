أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري
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أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري

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العرب اليوم - أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري

الرئيس التركي ” رجب طيب أردوغان
أنقرة - العرب اليوم

أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري

 

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أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري أنقرة تهدد بشن حملة عسكرية في المنطقة الآمنة بالشمال السوري



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روما - العرب اليوم

انطلقتْ مغنيةُ البوب سيلينا غوميز، إلى روما واستقرّت في ساحل أمالفي مع مجموعة صغيرةٍ من أصدقائها المقرّبين، وذلك بعد قيامها بدور وصيفة الشرف في حفل زفاف ابنة عمها بريسيلا ديلون في تكساس خلال عطلة نهاية الأسبوع. واحتفلت غوميز بعيد ميلادها السابع والعشرين بأسلوبٍ هادئٍ، ونشرت سيلينا بعض الصور على "إنستغرام"، لكنها استغلّت بعضها لتشكر معجبيها على أمنياتهم لها بعيد ميلادها. ونشرت غوميز صورةً لها من جولتها في شوارع جزيرة "كابري"، وظهرت فيها مرتديةً فستانًا من "ثري جريس لندن" بسعر 530 دولارًا، وصندلًا ذا كعبٍ طويل يُشبه الصنادل اليونانية القديمة بقيمة 269 دولارًا، وعلّقت عليها: "حسنًا أنا الآن 27 عامًا، أردت أن أشكر كل واحدٍ منكم على كلماته في عيد ميلادي، ليس فقط الملاحظات السريعة. عادةً ما ينتهي التفكير الذي يكمن ...المزيد

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