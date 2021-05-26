انقلبت عربتان من قطار ركاب فوارغ برقم 46 بمحطة دمياط بسبب اصطدامهما بجرار سكة حديد مفرد أثناء سيره بخط دمياط/ طنطا، دون وقوع أى إصابات.وأفادت مصادر بالسكك الحديدية أن الحادث لم يسفر عن إصابات، حيث إن القطار كان فارغا، يستعد للقيام برحلته، وأنه تم تشكيل لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.وتستمر حوادث القطارات في مصر بشكل كبير، حيث تسعى البلاد لتطوير السكك الحديدية المصرية، بعد أزمة الحوادث المتكررة في البلاد.