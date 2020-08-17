إسقاط مروحية تركية بالقرب من بلدة حفتانين على الحدود العراقية التركية ومقتل طاقمها

أصدرت "قوات الدفاع الشعبي" لـ"حزب العمال الكردستاني التركي" بيانا أكدت من خلاله إسقاطها لمروحية تركية في الشريط الحدودي العراقي التركي.