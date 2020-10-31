مكة المكرمة تكشف تفاصيل حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام

أوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء اليوم الجمعة باشرت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة حادثة ارتطام سيارة في أحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام ، وبفضل الله لم يصب أي شخص بأذىواتضح أن الشخص بعد القبض عليه أنه مواطن وبحالة غير طبيعية ، وجار إحالته للنيابة العامة