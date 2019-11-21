موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو35 بالسلوك العدواني
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موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو-35 بالسلوك العدواني

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العرب اليوم - موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو-35 بالسلوك العدواني

موسكو ترفض التهديد الأمريكي لمصر
موسكو - العرب اليوم

 وصفت الخارجية الروسية بالسلوك العدواني التهديد الأمريكي لمصر بفرض عقوبات إذا اشترت طائرات سو-35 الروسية.

 

 

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موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو35 بالسلوك العدواني موسكو تصف تهديد واشنطن بفرض عقوبات على القاهرة إذا اشترت طائرة سو35 بالسلوك العدواني



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