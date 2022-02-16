الاستخبارات العراقية تُحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
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الاستخبارات العراقية تُحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد

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العرب اليوم - الاستخبارات العراقية تُحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد

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بغداد - العرب اليوم

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، إحباط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد وذكرت في بيان صحفي: "أحبطت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية بعبوتيين ناسفتين وضعتا على ركائز البرجين في خط نقل كهرباء قيارة - كركوك بالتحديد برجي 51 وبرج 52 " وأضافت: "عولجت العبوتان وفككتا موقعيا دون خسائر".

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الاستخبارات العراقية تُحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد الاستخبارات العراقية تُحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد



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