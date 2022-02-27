التحالف العربي بقيادة السعودية يكبد مليشيا الحوثي خسائر بشرية ويدمر 8 آليات عسكرية خلال 11 عملية استهداف في حجة

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، تنفيذ 11 عملية استهداف في حجة، أسفرت تكبيد الحوثي خسائر بشرية وتدمير 8 آليات عسكرية وخلال الأسابيع الماضية، كثف التحالف، بقيادة السعودية، عملياته ضد مليشيات الحوثي الموالية لإيران، في مسعى لتطويق المليشيات التي تواجه خسائر كبيرة على الأرض من قبل ألوية العمالقة والجيش اليمني.